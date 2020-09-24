Литва назвала "Северный поток-2" геополитическим проектом и призвала остановить его строительство

Депутаты литовского сейма 24 сентября заявили, что экспорт энергоресурсов в Европу является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России.

Россия может использовать "Северный поток – 2" как инструмент для шантажа Европы, считают в Литве Фото: ЕРА

24 сентября сейм Литвы принял резолюцию по отравлению российского оппозиционера Алексея Навального и строительству газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте сейма.

"Отравление Навального с использованием химического парализующего отравляющего вещества, разработанного в российских лабораториях и запрещенного международными договорами, ясно показало, что Кремль не готов изменить свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции", – говорится в документе.

Литовские депутаты отметили, что отравление Навального лишний раз напоминает о необходимости остановить строительство газопровода "Северный поток – 2".

По их словам, экспорт энергоресурсов в Европу является основным источником финансирования агрессивных внешнеполитических инициатив России, в основном направленных против стран Балтии и других стран Центральной и Восточной Европы.

"Северный поток – 2" не имеет экономической основы и представляет собой геополитический проект, который усилит зависимость Европы от природного газа, поставляемого Российской Федерацией, говорится в резолюции.

Депутаты напомнили о том, что Россия часто использовала газ в качестве политического и экономического давления на газозависимые страны, и "Северный поток – 2" тоже имеет потенциал для использования в этих целях.