Зеленский: "Северный поток – 2" станет серьезным вызовом энергетической безопасности Европы

Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в Австрию заявил об угрозах, связанных со строительством газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября во время визита в Вену призвал австрийские власти учесть украинскую позицию при рассмотрении проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщил Офис президента Украины.

Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после переговоров с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцем, отметил, что строительство газопровода – это не только энергетическая безопасность Украины, но и всей Европы.

"При всем этом понимаю, что есть серьезные вызовы в связи с "Северным потоком – 2". Я считаю, что в будущем это будет вопрос энергетической безопасности всей Европы", – сказал глава государства.

С 15-го по 16 сентября Зеленский находится с визитом в Австрии. Это его первый зарубежный визит с начала пандемии коронавируса. В рамках визита он встретится со своим коллегой Ван дер Белленом, федеральным канцлером Себастьяном Курцем и президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой, а также примет участие в работе экономического форума.

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд. Его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.

Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли какие-либо действия против Москвы строительство газопровода.

11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.