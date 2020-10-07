Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока – 2" на $7,6 млрд

Польское управление по защите конкуренции и потребителей оштрафовало "Газпром" на 29 млрд злотых ($7,6 млрд) за строительство газопровода "Северный поток – 2" без согласия польского антимонопольного ведомства. Штрафы получили и европейские компании: французская Engie Energy, немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall.

Управление по защите конкуренции и потребителей в Польше оштрафовало российского газового монополиста "Газпром" на 29 млрд злотых (более $7,6 млрд) и на 234 млн злотых ($61,4 млн) – пять европейских компаний, финансирующих строительство газопровода "Северный поток – 2". В заявлении управления от 7 октября такое решение объяснили результатами антимонопольного расследования.

"Согласно решению главы управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2 ["Северный поток – 2"]", – заявили в регуляторе.

Под штраф попали французская Engie Energy (зарегистрирована в Швейцарии), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (все четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

"Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний [пять европейских и российский "Газпром"] заключили ряд соглашений по финансированию NS2 ["Северного потока – 2"], что, в свою очередь, подтвердило их важную и необходимую роль во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2", – говорится в заявлении.

Польское управление наложило на компании максимальные штрафы, предусмотренные законодательством страны (в размере 10% годового оборота), за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.

Президент регулятора Томаш Хростный обязал стороны расторгнуть контракты по финансированию строительства "Северного потока – 2".

"Газпром" заявил о принципиальном несогласии с позицией Варшавы. В компании подчеркнули, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши, а сам штраф говорит о желании противодействовать проекту любой ценой.

Решение польского управления нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, цитирует российское агентство ТАСС реакцию "Газпрома".