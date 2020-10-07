Польша оштрафовала "Газпром" из-за "Северного потока – 2" на $7,6 млрд

Управление по защите конкуренции и потребителей в Польше оштрафовало российского газового монополиста "Газпром" на 29 млрд злотых (более $7,6 млрд) и на 234 млн злотых ($61,4 млн) – пять европейских компаний, финансирующих строительство газопровода "Северный поток – 2". В заявлении управления от 7 октября такое решение объяснили результатами антимонопольного расследования.
"Согласно решению главы управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2 ["Северный поток – 2"]", – заявили в регуляторе.
Под штраф попали французская Engie Energy (зарегистрирована в Швейцарии), немецкая Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (все четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).
"Судебное разбирательство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, шесть компаний [пять европейских и российский "Газпром"] заключили ряд соглашений по финансированию NS2 ["Северного потока – 2"], что, в свою очередь, подтвердило их важную и необходимую роль во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2", – говорится в заявлении.
Польское управление наложило на компании максимальные штрафы, предусмотренные законодательством страны (в размере 10% годового оборота), за строительство газопровода без согласия польского антимонопольного ведомства.
Президент регулятора Томаш Хростный обязал стороны расторгнуть контракты по финансированию строительства "Северного потока – 2".
"Газпром" заявил о принципиальном несогласии с позицией Варшавы. В компании подчеркнули, что не нарушали антимонопольное законодательство Польши, а сам штраф говорит о желании противодействовать проекту любой ценой.
Решение польского управления нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, цитирует российское агентство ТАСС реакцию "Газпрома".
"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сначала сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд, позже, по данным The New York Times, она выросла до почти $11 млрд.
По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.
Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.
Строительство газопровода было заморожено, поскольку в декабре 2019 года США ввели санкции против европейских подрядчиков, участвующих в проекте. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству "Северного потока – 2" и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. "Газпром" заявил о привлечении к завершению проекта российских трубоукладчиков.
21 июля 2020 года Палата представителей, нижняя палата Конгресса США, приняла бюджет министерства обороны на 2021 финансовый год, который предусматривает новые санкции против "Северного потока – 2". 23 июля проект оборонного бюджета одобрил Сенат. Версии документов, принятых Палатой представителей и Сенатом, согласуют, после чего передадут на подпись президенту США.
Канцлер Германии Ангела Меркель еще 1 сентября утверждала, что "Северный поток – 2" достроят, несмотря на угрозы США. 8 сентября она сказала, что будет согласовывать любые действия против России в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального с европейскими партнерами, но еще не решила, затронут ли они строительство газопровода. 11 сентября глава министерства иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" могут заморозить в качестве реакции на отравление Навального.