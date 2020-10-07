Болгария на полгода затянула строительство "Турецкого потока" – "Газпром"

Завершение строительства новых газотранспортных мощностей в Болгарии, по которым газ из России должен прийти в Сербию, откладывается, признали в российской корпорации "Газпром".

"Турецкий поток" открыли в январе 2020 года, но он еще недостроен Фото: ЕРА

Болгария затянула строительство газотранспортной системы "Турецкий поток" более чем на полгода, об этом 7 октября сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на меморандум облигаций российской корпорации "Газпром".

Завершение сооружения перемычки, которая позволит поставлять газ из России через Турцию и Болгарию в Сербию, ожидается к концу 2020 года вместо первого полугодия.

Болгария своевременно ввела мощности, позволяющие ей самой получать газ "Турецкого потока" (пропускная мощность на границе с Турцией – 19,9 млрд м³ в год), но произошла заминка с расширением магистрали до Сербии, говорится в сообщении. Среди причин задержки называют споры между строительными компаниями и пандемию коронавируса.

Сербия в свою очередь отчиталась о завершении строительства 403 км линейной части продолжения "Турецкого потока" на своей территории (12,88 млрд м³ на входе и 8,6 млрд м³ на выходе).

Морской газопровод "Турецкий поток", соединяющий Краснодарский край России с Турцией и странами Южной Европы открыли 8 января в Стамбуле президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

"Турецкий поток" состоит из двух ниток. Суммарная мощность составляет 31,5 млрд м³ (по 15,75 млрд м³ каждая нитка). Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Его строительство началось в 2017 году.

В ноябре 2018 года "Газпром" завершил строительство морской части газопровода, проложенного в обход Украины. По словам главы НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева, в 2020 году Украина потеряет возможность транзита 15 млрд м³ газа из-за "Турецкого потока".

Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, в который заложены санкции против газопровода "Турецкий поток".