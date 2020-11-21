Байден определился с кандидатурой на должность госсекретаря США – СМИ

По данным Axios, на должность госсекретаря США побеждающий на выборах главы Белого дома Джо Байден рассматривает Энтони Блинкена.

Побеждающий на выборах президента США представитель Демократической партии Джо Байден определился с кандидатурой на должность государственного секретаря. Об этом со ссылкой на собственные источники среди демократов сообщил 21 ноября Axios.

По данным издания, вероятным главой внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов является 58-летний Энтони Блинкен, который в 2009–2013 годах был советником по вопросам национальной безопасности на то время вице-президента США Байдена.

Блинкен в 2015–2017 годах занимал должность заместителя госсекретаря США.

Axios отмечает, что еще одной кандидаткой на должность главы Госдепартамента США была дипломат Сьюзан Райс, но затем ее решили использовать на другой должности, потому что Байден "не хочет начинать свое президентство с противостояния".

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.