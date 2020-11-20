Байден не исключил иск против администрации Трампа за нежелание признавать его победителем на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал безответственным нежелание действующего главы государства Дональда Трампа признавать поражение на выборах США.

Кандидат в президенты США Джо Байден не исключил, что может подать в суд на администрацию действующего президента Дональда Трампа из-за отказа признавать его избранным президентом. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в штате Делавэр.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном иске к администрации Трампа и Управлению общих служб, которое обычно дает разрешение на официальную передачу власти новому президенту, Байден сказал: "Мы этого не исключаем".

Политик отметил, что судебные тяжбы могут занять много времени, потому он рассчитывает, что республиканцы из числа конгрессменов и сенаторов, а также губернаторы штатов будут сотрудничать с его командой.

Байден назвал безответственным нежелание Трампа признавать поражение на выборах США.

Основное голосование на выборах президента США проходило 3 ноября. На должность претендовали более 10 кандидатов. На сегодня главными конкурентами считаются Трамп и Байден. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Байден 7 ноября уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

По состоянию на 19 ноября разрыв между кандидатами составлял 6 млн голосов.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранного главу государства должны привести к присяге.