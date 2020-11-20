ГОРДОН
 
 
МИР

Байден не исключил иск против администрации Трампа за нежелание признавать его победителем на выборах

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал безответственным нежелание действующего главы государства Дональда Трампа признавать поражение на выборах США.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По данным подсчетов, Байден лидирует в президентской гонке
По данным подсчетов, Байден лидирует в президентской гонке
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США Джо Байден не исключил, что может подать в суд на администрацию действующего президента Дональда Трампа из-за отказа признавать его избранным президентом. Об этом Байден заявил во время пресс-конференции в штате Делавэр.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном иске к администрации Трампа и Управлению общих служб, которое обычно дает разрешение на официальную передачу власти новому президенту, Байден сказал: "Мы этого не исключаем".

Политик отметил, что судебные тяжбы могут занять много времени, потому он рассчитывает, что республиканцы из числа конгрессменов и сенаторов, а также губернаторы штатов будут сотрудничать с его командой.

Байден назвал безответственным нежелание Трампа признавать поражение на выборах США.

Основное голосование на выборах президента США проходило 3 ноября. На должность претендовали более 10 кандидатов. На сегодня главными конкурентами считаются Трамп и Байден. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Байден 7 ноября уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

По состоянию на 19 ноября разрыв между кандидатами составлял 6 млн голосов.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранного главу государства должны привести к присяге.

Теги: США, выборы, Джо Байден, Дональд Трамп, голосование, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Ничего себе! Как же молодо выглядит!", "Не более 30!", "Шикарная". Фаны Преснякова оценили его пост к 74-летию мамы
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
"Воспоминания, воспоминания". Певица Slavia показала, какой была ее свадьба с Dzidzio
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Клуни рассказал, как изменилась его жизнь после брака и рождения детей
Потап показал утро с Каменских
Потап показал утро с Каменских
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
"П...здец". Собчак рассказала, что ждет туриста, получившего в ОАЭ положительный результат теста на коронавирус
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
73 года в браке. Букингемский дворец обнародовал новое фото Елизаветы II c мужем
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
  Maria. Maruv с голыми ягодицами и автоматом появилась в новом клипе. Видео
"Послеродовое восстановление". Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц
"Послеродовое восстановление". Гвоздева показала упражнения для ног и ягодиц
  Gorit. Dorofeeva выпустила дебютный клип, примерив новые смелые образы. Видео
  Gorit. Dorofeeva выпустила дебютный клип, примерив новые смелые образы. Видео
Ведущая проекта "Главная тема" Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас
Ведущая проекта "Главная тема" Елена Кот: Наша репутация уже стала работать на нас Актуально
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
Спирс во время отдыха в одежде спрыгнула с обрыва в воду
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
За год рэп-историю Украины от ТНМК на YouTube посмотрели 2,5 млн раз
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Будем квасить!" Полякова рассказала, чем займется во время "карантина выходного дня"
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
"Это и есть наш миссионерский вклад, даже если мы там будем петь полное дерьмо". Лолита ответила Меладзе на призыв бойкотировать новогодние съемки
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
Заразившийся коронавирусом Анатолий Анатолич получил результаты повторного теста на COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Перестаньте думать о бабле". Витас раскритиковал предложение Меладзе бойкотировать съемки в новогодних передачах
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
"Можно сцедиться руками", "Месячный ребенок, а вы по ресторанам? COVID-19 везде!". Фаны Подольской отреагировали на ее пост о молокоотсосе
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
Пляцок с яблоками. Мозговая поделилась простым рецептом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS