Число проголосовавших за Байдена избирателей приближается к рекордным 80 млн

Разрыв между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом на данный момент составляет 6 млн голосов, пишет Associated Press.

Президентские выборы в США в 2020 году отмечены высокой явкой Фото: ЕРА

Количество голосов, которые отдали избиратели в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена на прошедших выборах, приближается к 80 млн. Об этом написало агентство Associated Press.

Этот показатель является рекордным.

Выборы 2020 года уже побили рекорды явки, напоминает агентство. Так, Байден уже установил рекорд по наибольшему количеству голосов за победившего кандидата в президенты, а президент Дональд Трамп получил рекордное количество голосов за проигравшего кандидата.

При подсчете более 155 млн голосов и продолжающемся подсчете голосов в Калифорнии и Нью-Йорке явка уже составляет 65% от всех имеющих право голоса избирателей, что является самым высоким показателем с 1908 года.

По данным агентства, разрыв между кандидатами на данный момент составляет 6 млн голосов.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.