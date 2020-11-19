Минздрав США отказался работать с командой Байдена до официального объявления о его победе

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действующие власти за то, что его до сих пор официально не объявили победителем. Он допустил, что из-за отсутствия контактов его команды с министерством здравоохранения может замедлиться борьба с пандемией коронавируса.

Байдена до сих пор не объявили победителем на выборах президента США Фото: ЕРА

Министерство здравоохранения и социальных служб США не будет работать с командой кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, пока Управление общих служб США официально не сообщит о его победе на президентских выборах. Об этом заявил глава ведомства Алекс Азар, сообщает телеканал CNN.

"Мы четко дали понять, что когда Управление общих служб США примет решение, мы обеспечим полную совместную и профессиональную передачу полномочий", – отметил Азар.

Телеканал сообщает, что накануне Байден раскритиковал администрацию президента Дональда Трампа за то, что она до сих пор официально не объявила его победителем. Он предупредил, что распространение вакцины от коронавируса может замедлиться из-за того, что его переходная команда не может работать с соответствующими органами.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.