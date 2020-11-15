Трамп в Twitter признал победу Байдена

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден выиграл выборы благодаря фальсификациям, заявил в Twitter действующий глава Белого дома Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок.

Трамп: Я ничем не уступаю Фото: ЕРА

15 ноября, комментируя выборы президента США, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп признал в Twitter, что победу одержал его главный конкурент, бывший вице-президент Джо Байден.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", – написал президент США.

Трамп выдвинул претензии к подсчету голосов избирателей, заявив, что частная компания, которая этим занималась, имеет плохую репутацию, "бездумное оборудование" и связана с "радикальными левыми".

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Полтора часа спустя глава Белого дома уточнил в Twitter, что Байден выиграл "только в глазах фейковых новостей".

"Я ничем не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Это были подстроенные выборы", – заявил Трамп.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Оба твита американского президента Twitter пометил как спорные утверждения о выборах.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.