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Трамп в Twitter признал победу Байдена

Кандидат в президенты США демократ Джо Байден выиграл выборы благодаря фальсификациям, заявил в Twitter действующий глава Белого дома Дональд Трамп, который баллотируется на второй срок.

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Трамп: Я ничем не уступаю
Трамп: Я ничем не уступаю
Фото: ЕРА

15 ноября, комментируя выборы президента США, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп признал в Twitter, что победу одержал его главный конкурент, бывший вице-президент Джо Байден.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы", – написал президент США.

Трамп выдвинул претензии к подсчету голосов избирателей, заявив, что частная компания, которая этим занималась, имеет плохую репутацию, "бездумное оборудование" и связана с "радикальными левыми".

Полтора часа спустя глава Белого дома уточнил в Twitter, что Байден выиграл "только в глазах фейковых новостей".

"Я ничем не уступаю! Нам предстоит долгий путь. Это были подстроенные выборы", – заявил Трамп.

Оба твита американского президента Twitter пометил как спорные утверждения о выборах.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, выборы, Джо Байден, фальсификации, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, президент, выборы президента США 2020
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