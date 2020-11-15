Трамп призывает прекратить пересчет голосов в штате Джорджия

Президент США Дональд Трамп призвал прекратить пересчет голосов в штате Джорджия. Об этом он написал в своем Twitter.
"Ручной пересчет голосов, который происходит в Джорджии, – это пустая трата времени. Они не показывают совпадающие подписи. Отмените пересчет, пока они не разрешат сверять подписи. Не дайте радикальным левым демократам украсть выборы", – отметил он.
The hand recount taking place in Georgia is a waste of time. They are not showing the matching signatures. Call off the recount until they allow the MATCH. Don’t let the Radical Left Dems STEAL THE ELECTION!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020
В то же время Twitter уже обозначил сообщение Трампа как противоречивое утверждение.
4 ноября предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. Однако 6 ноября в Джорджии все же решили провести пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами.
15 ноября BBC заявил, что в Джорджии победил демократ Джо Байден, получив еще 16 голосов членов коллегии выборщиков (всего – 306), что гарантирует ему отрыв от Трампа на 74 голоса.
Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.
Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация.
Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.