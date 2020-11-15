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Украина сохранила двухпалатную поддержку США – Зеленский

Украину пытались втянуть во внутренние дела США, но Киев выбрал правильную позицию и показал невмешательство в выборы другого государства, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский: Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты
Зеленский: Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеоблоге, записанном во время самоизоляции в Феофании, заявил, что Украина выбрала правильную позицию относительно выборов президента США. 

В ролике, обнародованном в Facebook, он сказал, что судя по ленте новостей, тема выборов в Штатах "интересовала наших граждан не меньше, чем собственные местные выборы". 

"При чем здесь Украина? Правильно. Совершенно ни при чем. И это и есть наша победа. Нас пытались втянуть во внутренние дела другого государства. Некоторые, внутри страны, мечтали, чтобы мы допустили ошибку. Но Украина достойно прошла этот путь и, несмотря ни на что, сохранила неизменную, двухпалатную поддержку США. И сегодня все знают: наша позиция была правильной, показала невмешательство в выборы другого государства", – сказал он. 

Зеленский добавил, что Украина "была и остается партнером и другом" как для Демократической так и для Республиканской партий Конгресса США. 

"Возможно, это немного пафосно, но Украина объединяет Соединенные Штаты", – резюмировал он. 

О важности сохранения Украиной двухпартийной поддержки Конгресса США говорили в министерстве иностранных дел Украины в связи с расследованием в рамках процедуры импичмента Трампу, поводом для которой стал телефонный разговор главы Белого дома и Зеленского (в итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила Трампу импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения).

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор о сохранении такой поддержки Киевом заявлял в связи с открытием Государственным бюро расследований уголовного производства в отношении Байдена. 11 ноября стало известно, что это производство закрыли

В декабре 2019 года во время визита в Украину личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани провел ряд встреч с украинскими политиками, в том числе с внефракционным нардепом Андреем Деркачом. По данным газеты The New York Times, Джулиани прилетал в Киев, чтобы собрать материалы, которые могли помочь Трампу в деле о его импичменте.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре 2020 года опубликовал записи якобы телефонных переговоров пятого президента Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками, в частности с Байденом. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В сентябре США ввели санкции против Деркача за попытку повлиять на выборы президента США.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев

По данным CNN и ВВС, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков при 270 необходимых для победы на выборах, у Трампа – 232. 

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Украина, Конгресс США, Владимир Зеленский, видеоблог, выборы президента США 2020
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