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В МВД подтвердили, что дело против Байдена в Украине закрыто

Накануне украинские СМИ сообщили, что Нацполиция Украины закрыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена. Сегодня в Министерстве внутренних дел Украины эту информацию подтвердили.

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Производство против Байдена было открыто по заявлению Шокина
Производство против Байдена было открыто по заявлению Шокина
Фото: ЕРА

Национальная полиция Украины действительно закрыла уголовное производство в отношении кандидата в президенты США Джо Байдена, открытое по заявлению бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" сообщил заместитель директора департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Ярослав Тракало.

"Могу подтвердить, что да, закрыли", – заявил он.

Накануне о закрытии производства сообщило агентство "Укринформ".

Шокин был генпрокурором Украины с февраля 2015 года по апрель 2016-го. С 2017 года он пытается восстановиться на должности, утверждая, что его увольнение было незаконным и что по закону "у него еще два года и четыре месяца полномочий".

Шокин утверждает, что Байден пытался "свернуть" расследование уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с украинской компанией Burisma. Он также подозревает бывшего вице-президента США в причастности к покушению на него: в сентябре 2019 года Шокина госпитализировали после двух остановок сердца; его диагноз – "отравление ртутью", говорил врач венской клиники Rudolfinerhaus Николай Корпан.

В январе 2018 года Байден рассказал, что в обмен на кредитные гарантии от США в размере $1 млрд он требовал от президента и премьера Украины уволить генпрокурора Шокина. "И тот сукин сын был уволен, на его место поставили того, кому в то время доверяли", – отметил бывший вице-президент США. Шокин ответил, что заявление Байдена в очередной раз подтвердило, что его увольнение произошло незаконно и под внешним давлением на руководство Украины.

27 февраля 2020 года адвокат Шокина Александр Телешецкий сообщил, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство о возможном давлении на Шокина со стороны Байдена.

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Предварительно, лидирует на выборах Байден.

Теги: МВД, Джо Байден, Виктор Шокин, Ярослав Тракало, уголовное производство, Нацполиция
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