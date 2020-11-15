Сторонники Трампа в Вашингтоне требовали "остановить воровство". Протесты переросли в стычки

Несколько тысяч сторонников президента США Дональда Трампа протестовали в Вашингтоне против результатов президентских выборов. В ночь с 14-го на 15 ноября произошли столкновения, во время которых одного демонстранта ранили ножом, пишет агентство Associated Press утром 15 ноября.
Ранения получили двое сотрудников полиции. Арестованы не менее 20 участников беспорядков. Им предъявили различные обвинения, в том числе в нападении и хранении оружия.
"Русская служба BВC" сообщила, что демонстранты выступили в поддержку заявлений Трампа о том, что результаты президентских выборов сфальсифицировали. Сторонники Трампа начали собираться в Вашингтоне еще вечером в пятницу, 13 ноября. Несколько групп арендовали автобусы, но большинство предпочли добираться до столицы самостоятельно.
Заявки на проведение митингов и шествий подали несколько общественных организаций, поддерживающих республиканцев. Полиция Вашингтона подтвердила разрешение на митинг для группы Women for America First, которую возглавляет бывшая активистка консервативного Движения чаепития Эми Крэмер. Согласно ее заявке, утром в субботу возле Белого дома должно было собраться не менее 10 тыс. человек, сообщило ВВС.
Среди выступавших в Вашингтоне была недавно избранная в Палату представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Она призывала людей пойти к зданию Верховного суда.
Протестующие кричали "Остановите воровство" и "Считайте каждое голосование".
Большинство участников протеста были без масок, ношение которых, по распоряжению мэра города, является обязательным в Вашингтоне.
В других городах 14 ноября также прошли демонстрации сторонников Трампа, сообщило Associated Press. Они не хотели признавать законность коллегии выборщиков кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена и его победу. Так, в городе Делрей-Бич (штат Флорида) вышло несколько сотен человек с табличками "Считайте каждый голос" и "Мы не можем жить при марксистском правительстве".
В Лансинге (штат Мичиган) протестующие собрались возле здания местного Капитолия. Полиция штата Аризона сообщила о 1500 человек, собравшихся у Капитолия в столице штата Финикс. В Сейлеме (штат Орегон) также протестовали против победы Байдена.
Предвыборный штаб Трампа 4 ноября, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. Однако 6 ноября в Джорджии все же решили провести пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами.
BBC 15 ноября писало, что в Джорджии победил Байден, получив еще 16 голосов членов коллегии выборщиков (всего – 306), что гарантирует ему отрыв от Трампа на 74 голоса.
Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.
Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация.
Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.