Сторонники Трампа в Вашингтоне требовали "остановить воровство". Протесты переросли в стычки

Участники протестов выступили в поддержку заявлений президента США Дональда Трампа о том, что результаты президентских выборов сфальсифицировали. Протесты переросли в стычки, в результате которых арестовали не менее 20 человек.

Большинство протестующих в Вашингтоне вышли на улицы без масок. Их ношение обязал мэра города Фото: ЕРА

Несколько тысяч сторонников президента США Дональда Трампа протестовали в Вашингтоне против результатов президентских выборов. В ночь с 14-го на 15 ноября произошли столкновения, во время которых одного демонстранта ранили ножом, пишет агентство Associated Press утром 15 ноября.

Ранения получили двое сотрудников полиции. Арестованы не менее 20 участников беспорядков. Им предъявили различные обвинения, в том числе в нападении и хранении оружия.

"Русская служба BВC" сообщила, что демонстранты выступили в поддержку заявлений Трампа о том, что результаты президентских выборов сфальсифицировали. Сторонники Трампа начали собираться в Вашингтоне еще вечером в пятницу, 13 ноября. Несколько групп арендовали автобусы, но большинство предпочли добираться до столицы самостоятельно.

Заявки на проведение митингов и шествий подали несколько общественных организаций, поддерживающих республиканцев. Полиция Вашингтона подтвердила разрешение на митинг для группы Women for America First, которую возглавляет бывшая активистка консервативного Движения чаепития Эми Крэмер. Согласно ее заявке, утром в субботу возле Белого дома должно было собраться не менее 10 тыс. человек, сообщило ВВС.

Среди выступавших в Вашингтоне была недавно избранная в Палату представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин. Она призывала людей пойти к зданию Верховного суда.

Протестующие кричали "Остановите воровство" и "Считайте каждое голосование".

Большинство участников протеста были без масок, ношение которых, по распоряжению мэра города, является обязательным в Вашингтоне.

В других городах 14 ноября также прошли демонстрации сторонников Трампа, сообщило Associated Press. Они не хотели признавать законность коллегии выборщиков кандидата в президенты США, демократа Джо Байдена и его победу. Так, в городе Делрей-Бич (штат Флорида) вышло несколько сотен человек с табличками "Считайте каждый голос" и "Мы не можем жить при марксистском правительстве".

В Лансинге (штат Мичиган) протестующие собрались возле здания местного Капитолия. Полиция штата Аризона сообщила о 1500 человек, собравшихся у Капитолия в столице штата Финикс. В Сейлеме (штат Орегон) также протестовали против победы Байдена.