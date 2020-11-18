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Трамп уволил главу Агентства по кибербезопасности США

Президент США Дональд Трамп заявил об увольнении директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Криса Кребса, который создал сайт о дезинформации на выборах и опровергал некоторые заявления команды Трампа о возможном мошенничестве во время голосования.

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Кребс занимал этот пост два года
Кребс занимал этот пост два года
Фото: wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп решил уволить директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США Криса Кребса. Об этом он написал в своем Twitter.

Кребс создал сайт о дезинформации на выборах Rumor Control ("Контроль над слухами"), где в том числе опровергались некоторые заявления команды Трампа о возможном мошенничестве и нарушениях во время выборов.

"Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов 2020 года было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество, включая голосование "мертвых душ". Наблюдателей за опросами не допускали на избирательные участки, наблюдались сбои в машинах для голосования, которые меняли голоса с Трампа на [Джо] Байдена, позднее голосование и многое другое. Поэтому с сегодняшнего дня Крис Кребс был уволен с поста директора Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности", – заявил действующий американский президент.

Twitter пометил этот пост Трампа как спорное утверждение о выборах.

Кребс занимал этот пост два года.

Позже Трамп добавил, что "единственная безопасная черта выборов 2020 года – недоступность для виртуального вмешательства иностранных государств". Он высказал мнение, что это заслуга его администрации.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, выборы, мошенничество, фальсификации, Дональд Трамп, увольнение, кибербезопасность, выборы президента США 2020, нарушение
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