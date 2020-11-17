Советник Трампа заявил, что Белый дом обеспечит "профессиональный переход" власти к Байдену в случае объявления его президентом США

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен признал, что на данный момент ситуация выглядит так, что президентом Соединенных Штатов стал демократ Джо Байден.

Администрация президента США Дональда Трампа обеспечит "профессиональный переход" власти к демократу Джо Байдену в случае, если он будет объявлен избранным президентом. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет The Hill.

Он допустил, что Трамп все еще может оказаться победителем на прошедших выборах, если суды признают многочисленные нарушения на выборах. При этом О'Брайен признал: на данный момент ситуация выглядит так, что президентом стал именно Байден.

"У нас могут быть политические разногласия, но послушайте, если Байден и [Камала] Харрис будет определены как победители – а сейчас все выглядит именно так – у нас будет очень профессиональный переход от Совета национальной безопасности. В этом нет никаких сомнений", – сказал советник Трампа.

Издание пишет, что послание О'Брайена резко отличается от заявлений других высокопоставленных чиновников в администрации Трампа.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.