Украине повезло с результатами выборов президента США – Пионтковский

Экс-вице-президент США Джо Байден, которого СМИ называют победителем выборов главы Белого дома, является "близким другом Украины", отметил живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

В администрации Обамы Байден (на фото) был главный по Украине, отметил Пионтковский Фото: ЕРА

Победа на выборах президента США представителя Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена – для Украины момент положительный.

Такое мнение живущий в США российский политолог Андрей Пионтковский выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 16 ноября.

"Байден неоднократно подчеркивал, в том числе и на последних дебатах с [нынешним президентом США Дональдом] Трампом, что важнейшим и основным приоритетом его внешней политики будет поддержка Украины и сопротивление российской агрессии. И это не какое-то предвыборное заявление. Мы знаем, что еще в администрации [президента Барака] Обамы Байден был главный по Украине, уделяя ей много внимания. Так что он является близким другом Украины. Вам в этом отношении повезло с результатом выборов США", – сказал Пионтковский.

Он считает, что Соединенным Штатам для влияния на Россию достаточно резолюций Конгресса, "которые при Трампе не реализовывались".

"Самые неприятные, разрушительные санкции для путинского режима уже предусмотрены знаменитым законом "О противодействии врагам Соединенных Штатов", принятым 2 августа 2017 года. Он почти единогласно был принят Конгрессом, и Трамп его очень неохотно подписал. Проект предусматривал замораживание и арест финансовых активов, как написано в тексте закона – "олигархов и чиновников, близких к [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснил политолог.

По его данным, речь идет о сумме "около триллиона долларов".

"Астрономическая сумма, которую путинская клептократия, включая высших чиновников, вывезла, и она находится в юрисдикции Соединенных Штатов. Эта мера разрушительная не только тем, что у руководителей России отбирается награбленное, но и тем, что приветствовалась бы подавляющим большинством населения России. Эти громадные средства рассматриваются как собственность российского народа и будут возвращены истинным владельцам – первому посткриминальному правительству России", – рассказал Пионтковский.

Оба твита американского президента Twitter пометил как спорные утверждения о выборах.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.