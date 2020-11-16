"Ложь успевает облететь весь земной шар, пока правда только выходит за ворота". Обама заявил, что дезинформация усилила раскол общества в США

Победы на выборах президента США Джо Байдена недостаточно, чтобы остановить раскол в американском обществе, случившийся за последние четыре года. Такое мнение высказал бывший президент США Барак Обама.

Обама: Миллионы людей приняли на веру утверждение, что Байден – социалист или что Хиллари Клинтон входила в секту, связанную с педофилами Фото: ЕРА

Культура "безумных теорий заговора" значительно усугубила раскол в США в последние четыре года. Задача новой власти – избавиться от этого явления, заявил в интервью ВВС 44-й президент США Барак Обама.

Он подчеркнул, что победа демократа Джо Байдена на выборах – только начало процесса исцеления страны. "Понадобится больше, чем одни выборы, чтобы обратить вспять установившийся порядок вещей", – подчеркнул Обама. Он высказал мнение, что политических решений недостаточно, чтобы объединить расколотую нацию, нужны структурные изменения.

По словам Обамы, раскол был политически выгоден его преемнику Дональду Трампу, потому он всячески его поддерживал. Кроме того, большую роль сыграла дезинформация, распространяемая на интернет-платформах, где "факты ничего не значат".

"Миллионы людей приняли на веру утверждение, что Джо Байден – социалист или что Хиллари Клинтон входила в секту, связанную с педофилами", – сказал Обама.

Он отметил, что многие СМИ в последние годы взяли за правило по пунктам разбирать достоверность утверждений ньюсмейкеров в попытке положить конец распространению фальшивых новостей, но часто этого недостаточно, потому что "ложь уже успевает облететь весь земной шар, пока правда еще только выходит за ворота".

Ставший первым темнокожим президентом США Обама добавил, что одной из главных линий разлома в американской истории и ее "первородным грехом" остается расовый вопрос.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали представитель Демократической партии Байден и действующий президент, представитель Республиканской партии Трамп. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.