ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

США заставят Офис генпрокурора Украины дать оценку "пленкам Деркача-Кулика" – политолог

Американские партнеры Украины после победы Джо Байдена на выборах в США "деликатно намекнут" Украине, что надо разобраться с фальсификаторами записей, на которых якобы Байден обсуждает с пятым президентом Украины Петром Порошенко назначения в Украине, считает политолог Владимир Цыбулько.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цыбулько заявил, что американцы будут стараться "как можно быстрее привести Украину в вменяемое состояние"
Цыбулько заявил, что американцы будут стараться "как можно быстрее привести Украину в вменяемое состояние"
Фото: depositphotos.com

После победы Джо Байдена на выборах в США американские партнеры потребуют от украинских правоохранителей дать оценку вмешательства в американские выборы. Об этом идет речь в комментарии политического эксперта Владимира Цыбулько для издания "Обозреватель".

По его словам, американская сторона вряд ли будет применять новые санкции или усиливать имеющееся, но поставит украинскую сторону перед обязательством объективного расследования появления "пленок Деркача-Кулика", где якобы президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден обсуждают назначения в Украине. Внефракционный нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик обнародовали серию таких записей.

"Думаю, что уже скоро американские партнеры деликатно намекнут, что надо разобраться с фальсификаторами. И здесь уже будет вопрос к госпоже генпрокурору", – заявил Цибулько.

Он также прогнозирует усиление следственных действий со стороны США "в отношении таких фигурантов", и это, по мнению политолога, может произойти уже на протяжении первого года президентства Байдена.

"Американцы будут стараться как можно быстрее привести Украину в вменяемое состояние, потому что последние полтора года были тяжелыми как для экономики страны, так и для ее граждан", – добавляет он.

"РБК-Украина" в июле писало в расследовании, что за "пленками Деркача" стоит бизнесмен Игорь Коломойский.

"Роль Кулика – продемонстрировать коррупционность Джо Байдена и его сына. Именно Кулик в ГПУ расследовал "400-е" дело, которое содержало множество эпизодов преступлений [бизнесмена] Сергея Курченко и режима [беглого экс-президента Виктора] Януковича. По стечению обстоятельств, в этом деле фигурантами оказались все оппоненты Игоря Коломойского – [экс-глава Администрации Президента] Борис Ложкин, [бывшая глава НБУ] Валерия Гонтарева, [экс-замлавы Администрации Президента] Алексей Филатов и даже экс-бизнес партнер [Коломойского] Вадим Шульман. В рамках этого же дела проходили и эпизоды по Burisma", – пояснял в расследовании автор Олег Зинченко.

Он отмечал, что интерес Коломойского состоит в том, что во время контактов приближенных к Коломойскому парламентеров с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани была достигнута договоренность, в рамках которой помощь в победе Трампа на выборах будет конвертирована в содействие прекращению преследования Коломойского в США.

В США слушаются дела против Игоря Коломойского по заявлению его экс-бизнес-партнера Вадима Шульмана, а 21 июля "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр уточненный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.

Теги: США, Петр Порошенко, Украина, выборы, коррупция, Джо Байден, Игорь Коломойский, Борис Ложкин, Валерия Гонтарева, Алексей Филатов, Андрей Деркач, расследование, Константин Кулик, Владимир Цыбулько, иск, суд, Вадим Шульман, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Лещенко пожаловался на тяжелое финансовое положение российских артистов
Яма с перебинтованной рукой рассказал, какую травму получил во время выступления в четвертьфинале "Танцев со звездами"
Яма с перебинтованной рукой рассказал, какую травму получил во время выступления в четвертьфинале "Танцев со звездами"
"Увлечение вышло из-под контроля". Хрусталев прокомментировал причины внезапной госпитализации
"Увлечение вышло из-под контроля". Хрусталев прокомментировал причины внезапной госпитализации
  Дуэтом на английском. Бабкин в новом клипе спел вместе с дочерью и запустил в небо шары. Видео
  Дуэтом на английском. Бабкин в новом клипе спел вместе с дочерью и запустил в небо шары. Видео
"Представьте, включаете телевизор, а там нет развлекательных программ". Валерий Меладзе призвал российских коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах
"Представьте, включаете телевизор, а там нет развлекательных программ". Валерий Меладзе призвал российских коллег бойкотировать съемки в новогодних передачах
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
"Танцы со звездами". Кто покинул шоу в четвертьфинале
"Танцы со звездами". Кто покинул шоу в четвертьфинале
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
  "Місяць". В новом клипе Могилевская и Чапкис поцеловались. Видео
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
В четвертьфинале "Танцев со звездами" участники будут танцевать с судьями
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Профессия нас отдалила". Ольга Сумская рассказала об отношениях со старшей сестрой
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
"Теперь у нас две недвижимости". Добрынин и Квиткова показали свой новый дом в Киеве
  Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
Огневич рассказала, какие кланы существуют в украинском шоу-бизнесе
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
"Бомба! Жара", "После такой фотки не сразу уснешь". 49-летняя Хмельницкая восхитила снимком в белье
  "Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Знала, что беременна". Сумская рассказала, почему не стала матерью в третий раз
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
"Апокалипсис так близко". Loboda в мини рассказала о своих страхах
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
Беременнная бразильская балерина Сильва снялась обнаженной для Vogue
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
"Добежал, смог, успел". В сети обсуждают "сакральное" селфи Потапа из туалета
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS