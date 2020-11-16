США заставят Офис генпрокурора Украины дать оценку "пленкам Деркача-Кулика" – политолог

Американские партнеры Украины после победы Джо Байдена на выборах в США "деликатно намекнут" Украине, что надо разобраться с фальсификаторами записей, на которых якобы Байден обсуждает с пятым президентом Украины Петром Порошенко назначения в Украине, считает политолог Владимир Цыбулько.

Цыбулько заявил, что американцы будут стараться "как можно быстрее привести Украину в вменяемое состояние" Фото: depositphotos.com

После победы Джо Байдена на выборах в США американские партнеры потребуют от украинских правоохранителей дать оценку вмешательства в американские выборы. Об этом идет речь в комментарии политического эксперта Владимира Цыбулько для издания "Обозреватель".

По его словам, американская сторона вряд ли будет применять новые санкции или усиливать имеющееся, но поставит украинскую сторону перед обязательством объективного расследования появления "пленок Деркача-Кулика", где якобы президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден обсуждают назначения в Украине. Внефракционный нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик обнародовали серию таких записей.

"Думаю, что уже скоро американские партнеры деликатно намекнут, что надо разобраться с фальсификаторами. И здесь уже будет вопрос к госпоже генпрокурору", – заявил Цибулько.

Он также прогнозирует усиление следственных действий со стороны США "в отношении таких фигурантов", и это, по мнению политолога, может произойти уже на протяжении первого года президентства Байдена.

"Американцы будут стараться как можно быстрее привести Украину в вменяемое состояние, потому что последние полтора года были тяжелыми как для экономики страны, так и для ее граждан", – добавляет он.

"РБК-Украина" в июле писало в расследовании, что за "пленками Деркача" стоит бизнесмен Игорь Коломойский.

"Роль Кулика – продемонстрировать коррупционность Джо Байдена и его сына. Именно Кулик в ГПУ расследовал "400-е" дело, которое содержало множество эпизодов преступлений [бизнесмена] Сергея Курченко и режима [беглого экс-президента Виктора] Януковича. По стечению обстоятельств, в этом деле фигурантами оказались все оппоненты Игоря Коломойского – [экс-глава Администрации Президента] Борис Ложкин, [бывшая глава НБУ] Валерия Гонтарева, [экс-замлавы Администрации Президента] Алексей Филатов и даже экс-бизнес партнер [Коломойского] Вадим Шульман. В рамках этого же дела проходили и эпизоды по Burisma", – пояснял в расследовании автор Олег Зинченко.

Он отмечал, что интерес Коломойского состоит в том, что во время контактов приближенных к Коломойскому парламентеров с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани была достигнута договоренность, в рамках которой помощь в победе Трампа на выборах будет конвертирована в содействие прекращению преследования Коломойского в США.

В США слушаются дела против Игоря Коломойского по заявлению его экс-бизнес-партнера Вадима Шульмана, а 21 июля "ПриватБанк" подал в суд в штате Делавэр уточненный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 млн долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 млн долларов через другие американские компании.