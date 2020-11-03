Офис генпрокурора отказался расследовать дело о госизмене Деркача и Дубинского — Центр противодействия коррупции

В Центре противодействия коррупции заявили, что в начале октября обратились в Офис генерального прокурора с заявлением о преступлении народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефракционного нардепа Андрея Деркача.

В Офисе генпрокурора предоставили ответ о рассмотрении дел о госизмене нардепов Деркача и Дубинского Фото: Петро Мироненко / Facebook

Центр противодействия коррупции заявил об отказе Офиса генпрокурора расследовать дело о возможной госизмене народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского и внефракционного нардепа Андрея Деркача. Об этом сообщила пресс-служба организации со ссылкой на официальный ответ.

"В начале октября Центр противодействия коррупции обратился в Офис генерального прокурора с заявлением о преступлении депутатов Деркача и Дубинского. Во время совместной пресс-конференции они заявили о необходимости расследования якобы международной коррупции, связанной с кандидатом в президенты США Джо Байденом и украинскими общественными организациями", – говорится в сообщении.

В организации отметили, что информация от Деркача и Дубинского не была подтверждена фактами. Кроме того, нардепы инициировали создание в Раде временной следственной комиссии по этому поводу и направили письма высокопоставленным чиновникам США. В тоже время, правительство США официально внесло Деркача в санкционный список заявив, что он "поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США".

"Учитывая то, что Украина и США стратегические отношения, которые способствуют национальной безопасности Украины, действия Деркача и Дубинского могут расцениваться как государственная измена. Но генпрокурорка Венедиктова отказалась открывать производство из-за того, что ЦПК якобы "Не предоставило фактических данных о совершении преступления", – отмечают в ЦПК.

Юрист организации заявил, что они предоставили "вполне конкретные" фактические данные о возможном совершении преступления и Деркачем и Дубинский. По его мнению ситуация доказывает "фейковость" отмены депутатской неприкосновенности, так как полномочия для открытия дел в отношении депутатов и объявления им подозрений имеет исключительно генпрокурор.

19 октября член правления ЦПК Дарья Каленюк заявила, что организация обратилась в ряд международных и украинских организаций с просьбой ввести персональные санкции против Дубинского. По ее словам, нардеп скрыл в своей электронной декларации компанию в Словакии, единственным владельцем которой был с марта 2019-го по февраль 2020-го.

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Деркача 10 сентября за попытку повлиять на выборы президента США.