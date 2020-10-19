Деркач: Блокировка моего Facebook-аккаунта – вмешательство в выборы в Украине и давление на следствие

Блокировка страницы в Facebook – это нарушение первой поправки к конституции США и наступление на демократию и свободу слова, заявил внефракционный нардеп Андрей Деркач.

Андрей Деркач: Запрет доступа к коммуникации с моими избирателями считаю прямым вмешательством в выборы в Украине со стороны представителей демокоррапшн Фото: 112.ua

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил, что его Facebook-аккаунт заблокирован. Об этом политик написал 19 октября в своем Telegram-канале.

"Причина одна: мой аккаунт в Facebook был заблокирован после публикации американскими медиа моего заявления о существовании в распоряжении у правоохранительных органов Украины ноутбука, при помощи которого осуществлялись незаконные платежи на компании, близкие к семье Байденов. Вот эта новость", – заявил Деркач.

Он назвал блокировку своего аккаунта в Facebook прямым вмешательством в избирательный процесс в Украине.

"Я являюсь народным депутатом Украины и принимаю непосредственное участие в выборах в органы местного самоуправления в Украине. Подобный запрет доступа к коммуникации с моими избирателями считаю прямым вмешательством в выборы в Украине со стороны представителей демокоррапшн. Информация о демокоррапшн на втором ноутбуке, которым располагают украинские правоохранители, действительно очень опасна для семьи Байденов (кандидата в президенты США и экс-вице президента страны Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. – "ГОРДОН") и всех участников большой схемы международной коррупции. Она скоро будет раскрыта. Считаю данное действие прямым нарушением первой поправки к конституции США (она предусматривает в том числе гарантию свободы слова. – "ГОРДОН") и наступлением на демократию и свободу слова, а также попыткой осуществить давление на украинское следствие", – подчеркнул политик.

Он заявил, что его цель – "раскрытие схем международной коррупции и освобождение Украины от внешнего управления".

16 октября Деркач заявил в Facebook о существовании свидетелей, которые могут дополнить информацию по делу украинской газовой компании Burisma, которую обнародовала американская газета New York Post 14 октября.

New York Post опубликовала якобы переписку сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с советником руководителя украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В этих письмах Пожарский просил Байдена-младшего решить вопрос с давлением на Burisma со стороны представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины, говорилось в статье газеты.

Эта переписка хранилась на личном компьютере Хантера Байдена, который оказался в руках журналистов, заявил Деркач.