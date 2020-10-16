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ПОЛИТИКА

В Кремле назвали ерундой информацию о причастности украинского нардепа Деркача к российским спецслужбам

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что ничего не знает об украинском парламентарии Андрее Деркаче, которого в США назвали "активным" российским агентом.

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Минфин США ввел санкции против Деркача за попытку повлиять на выборы президента США
Минфин США ввел санкции против Деркача за попытку повлиять на выборы президента США
Фото: Андрей Деркач / Facebook

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам заявил, что не стоит верить публикациям СМИ, рассказывающим, что украинский нардеп Андрей Деркач является агентом российских спецслужб. Об этом сообщает "Интерфакс".

Отвечая на вопрос журналистов, спикер Кремля заявил, что даже не знает такого человека. 

Песков сказал, что с таким вопросом нужно обращаться к российским спецслужбам. Он назвал подобную информацию ерундой и призвал не читать ее в СМИ.

Деркач в маеиюнеиюле и сентябре опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

В ответ на это Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против Деркача 10 сентября за попытку повлиять на выборы президента США.

Вместе с Деркачом санкции ввели еще против троих россиян – Артема Лифшица, Антона Андреева и Дарьи Аслановой, сотрудников российского Агентства интернет-исследований (более известного как "фабрика троллей").

"Деркач поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами и уже более 10 лет служит активным российским агентом, используя манипуляции и обман для попытки повлиять на выборы в США", – заявил спикер посольства США в Украине Дэниэл Лангэнкэмп.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

Теги: Россия, США, санкции, Джо Байден, Андрей Деркач, выборы в США
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