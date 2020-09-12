Украинские правоохранители изучают "пленки Деркача" – Венедиктова

Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Соединенных Штатов, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, комментируя уголовное производство по факту обнародования внефракционным нардепом Андреем Деркачом аудиозаписей разговоров якобы пятого президента Украины Петра Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена.

Украинские правоохранители продолжают расследование по факту публикации внефракционным нардепом Андреем Деркачом записей телефонных разговоров, которые якобы проводили пятый президент Украины Петр Порошенко и вице-президент США Джо Байден. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, на данном этапе следователи проверяют, смонтированы ли записи и можно ли идентифицировать голоса. Об этом она рассказала в интервью Савику Шустеру, опубликованном 12 сентября.

Комментируя введение минфином США санкций против Деркача, которого американское ведомство называет российским агентом влияния, чиновница сказала, что украинские правоохранители "придут к собственным выводам", не ориентируясь на мнение американских властей.

При этом она подчеркнула, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела США при расследовании этого производства. "Мне кажется, правоохранители не имеют права "хайповать" [на этой теме]", – подчеркнула Венедиктова.

Деркач в мае, июне и июле опубликовал три партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и кандидатом в президенты США Джо Байденом.

На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, в частности, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

Действующий президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. По информации "Европейской правды", Госдепартамент США выразил украинским властям обеспокоенность из-за этого заявления, он расценил слова Зеленского как вмешательство в американские выборы. Позже глава государства уточнил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США. При этом экс-президент утверждает, что аудиофайлы, которые опубликовал Деркач, сфабрикованы, но "сырье" он мог получить на Банковой.

Представитель Байдена Эндрю Бейтс сказал, что записи были подвергнуты сильному редактированию, но даже в таком виде они – "не более чем дырка от бублика".

10 сентября минфин США внес Деркача в санкционный список, заявив, что он является российским агентом и пытается вмешаться в предстоящие выборы президента.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Главными соперниками являются Джо Байден и нынешний глава Белого дома Дональд Трамп.