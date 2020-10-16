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Расследование New York Post о деле Burisma. Деркач заявил о существовании свидетелей и ноутбука с дополнительной информацией

Американская газета New York Post опубликовала якобы переписку сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с советником руководителя украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В этих письмах Пожарский просил Байдена-младшего решить вопрос с давлением на Burisma со стороны представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины, говорилось в статье New York Post. Внефракционный нардеп Андрей Деркач заявил, что материал газеты основан на данных, полученных из одного ноутбука, но есть еще один – на котором содержится информация, "подтверждающая международную коррупцию".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Деркач: Расследовать факты международной коррупции украинским правоохранителям придется
Деркач: Расследовать факты международной коррупции украинским правоохранителям придется
Фото: Андрей Деркач / Facebook

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач заявил в Facebook о существовании свидетелей, которые могут дополнить информацию по делу украинской газовой компании Burisma, которую обнародовала американская газета New York Post 14 октября. 

New York Post опубликовала якобы переписку сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера с советником руководителя украинской компании Burisma Вадимом Пожарским. В этих письмах Пожарский просил Байдена-младшего решить вопрос с давлением на Burisma со стороны представителей партии "Свобода" и Министерства внутренних дел Украины, говорилось в статье газеты. 

Эта переписка хранилась на личном компьютере Хантера Байдена, который оказался в руках журналистов, заявил Деркач. 

"Факты же, подтверждающие международную коррупцию, хранятся на втором ноутбуке. Именно на нем, по мнению журналистов-расследователей, работали два представителя интересов [экс-министра экологии Украины Николая] Злочевского. Этот ноутбук был передан украинским правоохранителям, а сами "работники" теперь являются свидетелями в уголовных производствах и готовы рассказать: 1) как отмывали сворованный у украинцев черный нал с коммунальных платежей и как переводили в виде взятки семье Байденов; 2) какие суммы перечисляли на сына Байдена; 3) как была организована международная коррупционная сеть; 4) кто еще был задействован в системе демо-corruption. Показания свидетелей и проводки на ноутбуке Burisma дополнят данные, найденные на американском компьютере", – написал нардеп. 

Он уверяет, что это "не последние свидетели и не последний ноутбук".

"И расследовать факты международной коррупции украинским правоохранителям придется. Мы им поможем", – резюмировал Деркач. 

https://www.facebook.com/derkach.al/posts/1265466440472085

Байден-младший работал в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group, которую связывают со Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. 

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Джо Байден критиковал призывы Трампа расследовать деятельность Хантера Байдена в Украине и заявлял, что его сын не сделал ничего плохого

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