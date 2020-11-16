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ПОЛИТИКА

При Байдене у Украины есть шанс стать не только партнером США, но и союзником – Климкин

Без "радикальной перезагрузки" украинской власти страна не сможет стать союзником США при каденции президента Джо Байдена, считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

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Климкин: Сегодняшняя Украина не может стать союзником США
Климкин: Сегодняшняя Украина не может стать союзником США
Фото: ЕРА

При президенте Джо Байдене Соединенные Штаты могут стать союзником Украины. Такое мнение в статье для ZN.UA, опубликованной 15 ноября, выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Суперамбицией каденции Байдена для Украины был бы постепенный переход от отношений партнерства к союзничеству, этот шанс мы не должны потерять, но это будет требовать абсолютно другого уровня взаимного доверия. Его невозможно достичь без радикальной перезагрузки функционирования государства и общества", – написал дипломат.

Он считает, что Украине никто не будет помогать, если этого не захочет и не выразит готовность сама Украина.

"Сегодняшняя Украина не может стать союзником США, стать частью трансатлантического пространства, получить членство в ЕС и НАТО, а будущая – сможет, и помощь Соединенных Штатов в этом абсолютно критична. Мы "мастерски" теряем шанс за шансом, каденция Байдена – это еще один, и им необходимо воспользоваться на 101%, ведь другого может и не быть", – считает Климкин.

По его словам, "на фоне все более возрастающей роли Китая и относительного ослабления России, а также Евросоюза геополитическое значение Украины будет расти".

"[Это], впрочем, не означает поддержки нашей страны только потому, что она является важной. Двухпартийная поддержка тоже не является чем-то устойчивым навсегда, ее очень сложно построить, но легко потерять. Кроме понимания геополитической важности нашей страны, должна быть положительная эмоция в отношении Украины и украинцев, которую необходимо поддерживать и развивать", – объяснил Климкин.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали представитель Демократической партии Байден и действующий президент, представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Украина, Джо Байден, Павел Климкин, Дональд Трамп, выборы в США, власть, выборы президента США 2020
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