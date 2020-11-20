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Пересчет голосов в Джорджии подтвердил победу Байдена на выборах президента США – госсекретарь штата

По официальным данным секретаря американского штата Джорджия, на выборах президента США с перевесом более чем в 12 тысяч голосов победил Джо Байден. За него проголосовали почти 2,5 миллиона избирателей.

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Байден 7 ноября объявил, что будет следующим президентом США
Фото: EPA

Ручной пересчет бюллетеней в Джорджии подтвердил, что победителем выборов в штате, состоявшихся 3 ноября, является Джо Байден. Об этом пишет "Голос Америки" 20 ноября со ссылкой на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.

Пересчет голосов в штате начали после того, как неофициальные результаты голосования показали, что Байден набрал приблизительно на 14 тысяч голосов больше, чем его конкурент, нынешний президент США Дональд Трамп.

Нет сомнения в том, что штат сертифицирует победу Байдена, подчеркнул Раффенспергер. По его словам, результат пересчета очень близок к тому, о котором сообщили в ночь выборов.

По официальным данным на сайте секретаря штата Джорджия, на выборах в штате с перевесом в 12 284 голоса победил Байден, за которого проголосовал 2 475 141 человек. Трамп по итогам пересчета набрал 2 462 857 голосов.

Раффенспергер 17 ноября обвинил избирательные органы округа Флойд штата Джорджия в том, что они не смогли загрузить голоса 2600 избирателей с карты памяти в машину для сканирования бюллетеней.

Основное голосование на выборах президента США проходило 3 ноября. На должность претендовали более 10 кандидатов. На сегодня главными конкурентами считаются Трамп и Байден. Явка на эти выборы стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

Байден 7 ноября уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранного главу государства должны привести к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы в США, Джорджия, выборы президента США 2020
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