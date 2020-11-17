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В Джорджии нашли 2600 "потерянных" при подсчете голосов

В американском штате Джорджия во время пересчета голосов нашли 2600 неучтенных бюллетеней. Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер обвинил в проблеме избирательные органы округа Флойд, которые не смогли загрузить голоса с карты памяти в машину для сканирования бюллетеней.

Пересчет голосов в Джорджии начали 6 ноября
Пересчет голосов в Джорджии начали 6 ноября
Фото: EPA

Во время пересчета голосов в округе Флойд в штате Джорджия нашли более 2600 бюллетеней, которые не были посчитаны. Об этом сообщает Fox News.

Госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер обвинил в проблеме избирательные органы округа Флойд, которые не смогли загрузить голоса с карты памяти в машину для сканирования бюллетеней.

Сотрудник Офиса госсекретаря Джорджии Габриэль Стерлинг заявил, что обнаруженные бюллетени дадут президенту США Дональду Трампу дополнительные 800 голосов, что по-прежнему оставляет его соперника Джо Байдена впереди.

4 ноября предвыборный штаб Трампа, ссылаясь якобы на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов, потребовал остановить его в трех штатах: Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Позднее суды в Джорджии и Мичигане отказали в удовлетворении иска штаба Трампа. Однако 6 ноября в Джорджии все же решили провести пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами.

14 ноября Трамп заявил, что пересчет голосов в Джорджии необходимо остановить, назвав его "пустой тратой времени". Тем не менее, 15 ноября BBC заявил, что в Джорджии победил Байден, получив еще 16 голосов членов коллегии выборщиков (всего – 306), что гарантирует ему отрыв от Трампа на 74 голоса.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков. 

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывался признать поражение и тормозил процесс передачи власти, но 15 ноября отметил что Байден победил в результате фальсификации выборов.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, Джорджия, выборы президента США 2020
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