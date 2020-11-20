Байден не понимает, почему и зачем существует Россия – Невзоров

У побеждающего на выборах президента США демократа Джо Байдена "абсолютно здравое" отношение к России, считает российский публицист Александр Невзоров.

Побеждающий на выборах президента США бывший вице-президент Джо Байден не понимает Россию. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 18 ноября в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"К России у него отношение абсолютно здравое. То есть он не понимает, почему и зачем существует эта страна на земле и как вообще в мире такое могло случиться... Недоумение по поводу того, зачем вообще Россия существует, ему, конечно, труднее с каждым годом скрывать", – сказал он.

По словам публициста, в отличие от главы Белого дома Дональда Трампа, Байден изучал вопрос России и "обладает набором сведений, которые окончательно могут свести нормального человека с ума, поэтому он тоже не углубляется в вопросы России, как все европейские политики".

"Он знает, что есть лимит: две с половиной минуты можно в день думать о России, иначе увезут в психиатрическую клинику. Потому что вот Байдену, как я понял по его репликам, Россия кажется таким фильмом ужасов, который вышел из-под контроля гримеров, продюсеров, режиссеров и начал абсолютно самостоятельное существование. Персонажи отказались переодеваться, грим прирос к лицам. То есть диалога с ним успешным никогда не будет. Отношения никогда не выстроятся", – объяснил Невзоров.

Он считает, что Байдена можно понять.

"Жизнь и Байдена, и всех его предшественников, как и миллионов американцев, которые когда-то продвигались на Запад, была посвящена тому, чтобы создавать цивилизацию, создавать максимально пригодные для комфортной жизни пространства ценой крови, жизни и тяжелого труда. Поэтому ему, конечно, абсолютно непонятна логика русского народа, который, получив в свое время в наследство от умирающей Орды сказочно богатые земли, приложил все усилия, чтобы сделать эти земли абсолютно непригодными для жизни, неухоженными и несчастными", – сказал российский публицист.

По его словам, Байден видит, что "как Америка благоустраивала, так Россия разрушает страну, делая ее абсолютно непригодной для жилья".

"Он не понимает, зачем делать уже ржавые машины, ну, не доходит до америкашки. Он не понимает, зачем делать вакцины, которые настояны на чистом хвастовстве. Он не понимает, зачем содержать "Роскосмос". Ему чужд этот кайф установки за полмиллиона дощатого синего сортира. Он не понимает этой радости", – отметил Невзоров.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали Трамп и Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Для победы на выборах кандидату необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

4 ноября CNN, ABC News и Fox News сообщили, что Байден набирает от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, набирал 213 голосов выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден уже объявил что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский. Трамп отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти, но 13 ноября допустил, что в Белом доме будет работать другая администрация. 16 ноября Трамп упомянул о победе Байдена с фальсификациями.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.