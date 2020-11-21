Путин продлил на год действие продуктового эмбарго

Россия запретила импорт некоторых видов продовольствия из стран, которые поддержали антироссийские санкции за аннексию Крыма, летом 2014 года. Президент РФ Владимир Путин продлил действие эмбарго еще на год.

Путин продлил действие контрсанкций еще на год Фото: EPA

Президент России Владимир Путин продлил на 2021 год действие эмбарго на поставки некоторых видов продовольствия из стран, которые ввели или поддержали санкции в отношении РФ из-за аннексии Крыма и вооруженной агрессии против Украины. Указ от 21 ноября опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет на поставки в Россию некоторых видов продукции из США, стран ЕС, Австралии, Норвегии, Канады, Украины и других государств был введен 6 августа 2014 года. Действие эмбарго ежегодно продлевается.

В соответствии с указом, в Россию запрещено импортировать мясо и мясную продукцию, молоко и молочную продукцию, рыбу, овощи и фрукты из стран, поддержавших антироссийские санкции.

Власти РФ заявляли, что ограничение ввоза зарубежных продуктов будет способствовать импортозамещению и развитию российских производителей.

Как пишет "Медуза", по оценке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Центра экономических и финансовых исследований и разработок, потери жителей России от продуктовых контрсанкций составили около 445 млрд руб. в год в ценах 2013 года.