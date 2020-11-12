Россия вводит санкции против Германии и Франции из-за дела Навального – Лавров

Россия уже приняла санкции против руководства Германии и Франции в ответ на ограничения, введенные Евросоюзом из-за отравления российского оппозиционера Алексея Навального. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД РФ в скором времени уведомит об этом немецких и французских коллег.

Лавров: Германия взяла на себя роль лидера нового обострения в отношениях с РФ Фото: ЕРА

Россия приняла ответные меры против руководства Германии и Франции в ответ на санкции, введенные из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РБК.

"Ответы на санкции, конечно же, будут. Поскольку санкции Евросоюза в связи с Навальным прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента России, наши ответные санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом вскоре мы сообщим нашим германским и французским коллегам", – сказал Лавров.

По его словам, российские санкции коснутся представителей аппарата руководства Германии и Франции.

Глава российского МИД сказал, что Германия "взяла на себя роль лидера нового обострения" в отношениях с РФ, что тревожит Россию, потому что ФРГ "играет глобальную роль в Европе".

Конкретные фамилии и должности он не назвал.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.