Лавров заявил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев

Границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, который расположен в Азербайджане. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров: На данный момент в России не видит попыток сорвать достигнутые договоренности Фото: ЕРА

В Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналистам. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что об этом "четко сказано" в трехстороннем заявлении лидеров Азербайджана, Армении и РФ о прекращении военных действий в Карабахе.

По словам Лаврова, границы мобильности наблюдателей из Турции будут ограничены российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, который расположен в Азербайджане.

Глава российского МИД уверяет, что все стороны заинтересованы в пребывании российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Он отметил, что на данный момент в России не видят попыток сорвать достигнутые договоренности.

Лавров добавил, что в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе приедут представители США и Франции, а для обсуждения помощи организации в Нагорном Карабахе – глава Международного комитета Красного Креста.

О турецких миротворцах в регионе говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.