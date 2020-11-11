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Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


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В Нагорном Карабахе Россия и Турция разыграли партию на двоих, разделили сферу влияния и закрепили свои позиции

Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе. При посредничестве России.

В общем-то, произошло то, о чем говорили многие, включая и меня, еще в конце сентября – о политических маневрах Турции и РФ вокруг Нагорного Карабаха.

Правда, я не ожидал, что азербайджанская армия успеет занять значительный кусок территорий на юге (который остается за ними по соглашениям). Все-таки я считал, что они застрянут на более длительное время, а их достижения будут более скромными. В этом мои предположения оказались ошибочными.

А в остальном:

1. Россия и Турция разыграли партию на двоих, разделили сферу влияния и закрепили свои позиции за счет силового изменения статус-кво, срыва "временной пломбы" с Карабаха и демонтажа старых политических конструкций и форматов переговоров.

2. Турция зашла в Южный Кавказ в качестве одного из стейкхолдеров, и РФ признала за ней это право. Поддержав Азербайджан наемниками, оружием, технологиями, они усилили свой контроль над Баку и связали его с собой еще теснее, особенно его силовой блок.

3. Россия не стала бросаться в конфронтацию с Турцией ради Армении и через ослабление Еревана после боев в Карабахе протолкнула давно заготовленную идею про развертывание российских миротворцев в Карабахе и вдоль Лачинского коридора. Еще и вернули своих пограничников ФСБ на границу с западными районами Азербайджана. К тому же, появилась возможность существенно ослабить позиции Николы Пашиняна или вовсе вынудить его уйти в отставку через политическое давление, которое непременно будет нарастать после таких новостей.

4. Азербайджан вернул приграничные районы, которые считает своими. Алиеву будет что продать дома как военную победу, хоть и ценой части суверенитета. По крайней мере, это нейтрализует критику в адрес Алиевых из-за проседания в экономике и коррупции последних лет.

5. Армения оставляет себе ядро Нагорного Карабаха со Степанакертом плюс 5 км Лачинского коридора, а также будет за свой счет строить новые транспортные коммуникации с регионом. Все беженцы могут вернуться в Карабах под надзором ООН.

В целом, я думаю, что Пашиняна снесут и сделают главным козлом отпущения, а в регионе посеют зерна для нового конфликта в обозримом будущем. Для Баку и Еревана эта война не закончена, судя по настроениям и политическим процессам в обоих столицах.

Россия и Турция – главные выгодоприобретатели из этой военной кампании. Как я и писал, они плюс-минус реализовали свою партию, которую пытаются разыграть в Ливии и частично реализовали в Сирии. Надолго ли? Не думаю.

А для Украины, кстати, тут не очень хороший урок. Проецируя эту эскалацию на нашу ситуацию (и тем, кто это делает), я скажу, что мы тут выступаем как раз в роли слабой стороны, которую могут также спокойно разыграть путем нехитрых закулисных договоренностей.

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Турция, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, переговоры, Баку, миротворцы, Ереван, Илия Куса, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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