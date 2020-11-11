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В Армении задержали шесть человек по подозрению в захвате власти. Они митинговали против окончания войны в Карабахе

Двое из шести задержанных в Армении митингующих участвовали в нападении на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна, сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян.

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Протесты и беспорядки в Ереване вспыхнули после заявления о прекращении войны в Карабахе
Протесты и беспорядки в Ереване вспыхнули после заявления о прекращении войны в Карабахе
Фото: EPA

В Армении задержали шесть человек, которые принимали участие в протестах у здания правительства Армении. Об этом 10 ноября сообщил глава аппарата правительства Армении Эдуард Агаджанян в Facebook.

Их подозревают в захвате власти и насильственном свержении конституционного строя. По словам Агаджаняна, двое задержанных также были "активными участниками нападения" на спикера армянского парламента Арарата Мирзояна.

https://www.facebook.com/aghajanyan.eduard/posts/3737359889641028

Протесты и беспорядки в Ереване вспыхнули после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. Он говорил, что это решение для него было крайне тяжелым.

Протестующие захватили здания правительства и парламента, избили Мирзояна. Они требовали "не сдавать" Нагорный Карабах, оппозиция в Армении заявила о намерении добиваться отставки Пашиняна на внеочередном заседании парламента.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Теги: Армения, Нагорный Карабах, митинг, Ереван, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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