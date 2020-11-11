Турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не будет – посол Азербайджана в России

Турция де-факто сыграет роль в установлении мира на Южном Кавказе. Но в зоне нагорно-карабахского конфликта нет необходимости присутствия военного контингента этой страны, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы опроверг присутствие турецких миротворцев в Нагорном Карабахе. Турция будет участвовать лишь в техническом контроле за режимом прекращения огня, сказал он в интервью РБК 11 ноября.

Разговор не идет о введении турецких миротворцев и солдат, отметил Бюльбюль-оглы. По его словам, в зоне нагорно-карабахского конфликта нет необходимости присутствия турецкого военного контингента. Это будет взаимный российско-турецкий центр, уточнил дипломат.

Бюльбюль-оглы подчеркнул, что Турция с первого дня существования минской группы ОБСЕ является ее членом и де-факто она будет играть роль в установлении мира на Южном Кавказе.

Турция является партнером Азербайджана, поскольку это "братская страна, которая с декабря 1991 года первой признала его независимость", резюмировал посол.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев.

О турецких миротворцах в регионе говорил накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. Сегодня, 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.