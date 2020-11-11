В Армении представители оппозиции потребовали отставки Пашиняна до полуночи

Если премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 ноября не подаст в отставку, 12 ноября его начнут отстранять от власти, объяснил представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

11 ноября представитель руководства оппозиционной партии Армении "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что премьер-министру Николу Пашиняну следует подать в отставку до конца дня. Об этом сообщает Aysor.am.

По его словам, если до 24.00 Пашинян не подаст в отставку, то в следующие полчаса после истечения этого времени будет созвана пресс-конференция и представлена программа по отстранению премьер-министра от власти.

Сагателян отметил, что надеется на рассудительность в этом вопросе со стороны депутатов парламента из фракции "Мой шаг".

Издание отмечает, что парламентские фракции "Светлая Армения" и "Процветающая Армения" присоединились к инициативе созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения вопроса отстранения Пашиняна от власти.

Отставки Пашиняна в Армении требует в связи с подписанием договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

Пашинян был назначен главой армянского правительства в январе 2019 года.

В ночь на 10 ноября 2020 года Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.