Российские миротворцы в Нагорном Карабахе являются "миной" долгосрочного действия – Саакашвили

Российские миротворцы в Грузии использовались для развязывания войны в 2008 году, отметил экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, комментируя ввод российских военных в Нагорный Карабах.

Появление в Нагорном Карабахе российских миротворцев, о чем договорились участники конфликта при посредничестве Москвы, – опасно для региона. Такое мнение 11 ноября выразил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

"То, что сейчас происходит, что туда заходят российские миротворцы, – это, конечно, мина долгосрочная, которая была заложена в регионе... Та мина, которая была заложена, она еще может взорваться. Мы это знаем по истории Грузии. В 90-х, когда [на тот момент президент Грузии Эдуард] Шеварднадзе пригласил российских миротворцев. И они как раз использовались основным поводом для развязывания нападения на Грузию в 2008 году", – сказал он.

Политик отметил, что речь идет о "большой мине, которая там заложена".

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

8–12 августа 2008 года между Россией и Грузией произошел вооруженный конфликт. Российские войска совместно с южнооосетинскими формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.