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Великобритания присоединилась к санкциям ЕС из-за отравления Навального

Великобритания считает, что Россия должна провести полное и прозрачное расследование отравления оппозиционера Алексея Навального.

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Санкции из-за отравления Навального ввели против шести человек
Санкции из-за отравления Навального ввели против шести человек
Фото: EPA

Великобритания вслед за Евросоюзом ввела санкции против ряда российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Великобритании.

Санкционный список Великобритании аналогичен европейскому. В него вошли:

  • директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников;
  • первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко;
  • заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко;
  • заместитель министра обороны РФ Павел Попов;
  • глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин;
  • полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
  • Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (во времена СССР там разработали "Новичок". – "ГОРДОН").

"Великобритания и ее партнеры согласились с тем, что для отравления Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности России. Россия должна провести полное и прозрачное расследование отравления одного из своих граждан на своей территории запрещенным химическим оружием. Россия также должна заявить о своей программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия", – говорится в сообщении.

Кроме этого, Великобритания ввела санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. В ведомстве заявили, что он несет ответственность за деятельность наемников в Ливии и многочисленные нарушения эмбарго ООН на поставки оружия в регион.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политикаНавальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".

Теги: Великобритания, санкции, Алексей Навальный, Евгений Пригожин, Новичок, отравление Навального
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