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Палата представителей призвала Белый дом ввести санкции в отношении России за отравление Навального

Палата представителей Конгресса США 18 ноября приняла резолюцию, в которой осудила "очевидно целенаправленное отравление" российского оппозиционера Алексея Навального. Документ поддержал 371 сенатор, 18 выступили против.

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Навальный находится в Германии на реабилитации
Навальный находится в Германии на реабилитации
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Палата представителей Конгресса США 18 ноября приняла резолюцию о санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента США.

За принятие документа проголосовал 371 конгрессмен, 18 выступили против.

В тексте резолюции говорится, что американские законодатели "осуждают очевидно умышленное отравление" и призывают органы по наблюдению за соблюдением прав человека сосредоточить внимание на произошедшем и принять соответствующие меры.

Конгрессмены призвали госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов страны Стивена Мнучина воспользоваться своими полномочиями в рамках "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" 2012 года и так называемого "Глобального акта о правах человека имени Магнитского" для введения санкций против виновных в отравлении, а также против лиц, организовавших и планировавших это преступление. Конкретные имена не уточняются.

Парламентарии также обратились к России с призывом к сотрудничеству для проведения независимого, беспристрастного и тщательного расследования.

Резолюции Палаты представителей носят рекомендательный характер.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. Утром 22 августа его на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления Берлина об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Россия, США, санкции, Алексей Навальный, сенатор, Палата представителей, конгрессмены, отравление Навального
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