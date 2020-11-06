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"Не верьте ни одному слову". Жена Навального опровергла заявление МВД РФ о панкреатите и диетах оппозиционера

В министерстве внутренних дел России заявили, что жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия, находясь с ним в Омске, предполагала, что "недомогание" мужа связано с его диетой. В соцсетях Навальная призвала не верить заявлениям российских чиновников.

Навальный: Эти мерзавцы сначала пытались убить человека, а теперь извиваются, как ужи, пытаясь уйти от ответственности
Навальный: Эти мерзавцы сначала пытались убить человека, а теперь извиваются, как ужи, пытаясь уйти от ответственности
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия в своем Instagram прокомментировала заявление министерства внутренних дел РФ, в котором говорилось, что в разговоре с омскими врачами она якобы связывала состояние мужа с диетами

"Когда кажется, что [президент РФ Владимир] Путин и его слуги врут по максимуму, они всегда могут удивить тем, что станут врать еще больше. Не знаю уже, плакать или смеяться. Весь день читаю "новости" о том, что я объяснила кому собственного мужа "диетами". Представляете, диетами. Еще и панкреатит придумали. А чего же не сообщили сразу: жена Навального рассказала о том, что причина комы мужа в прошлогоднем ударе сковородкой по голове? В общем, не верьте ни одному слову. Эти мерзавцы сначала пытались убить человека, а теперь извиваются, как ужи, пытаясь уйти от ответственности", – написала Навальная.

Она напомнила, что оппозиционер три недели был в коме, а российские чиновники называют его тогдашнее состояние недомоганием.

"Неудивительно, что негодяя [Александр] Мураховского, главврача той самой омской больницы, сейчас, по сообщениям местных СМИ, собеседуют в Москве на должность главы министерства здравоохранения региона. Ложь, мошенничество и воровство должны быть вознаграждены в путинской России", – добавила Навальная.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Жена Навального еще до выезда в Германию заявляла, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники говорили, что именно поэтому врачи отказывались "отдавать" политика для лечения в Германию.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ считают, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок". Макрон отверг эту версию, отмечала газета. 

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Россия, Алексей Навальный, отравление, Юлия Навальная, отравление Навального
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