Навальный заявил, что протесты в Беларуси – это "кошмар Кремля"

Все то, что делает президент Беларуси Александр Лукашенко в своей стране сегодня, – это то, что будет делать глава российского государства Владимир Путин у себя в стране завтра. Такое мнение высказал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Оппозиционный российский политик Алексей Навальный дал интервью основателю NEXTA Степану Путило. Запись обнародовали на YouTube-канале проекта 2 ноября.

Навальный высказал мнение, что все то, что делает президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, – это то, что будет делать глава российского государства Владимир Путин завтра.

По его словам, белорусские протесты вдохновляют россиян и являются "кошмаром Кремля".

Оппозиционер считает, что в Беларуси сейчас установилась продолжительная позиционная борьба, поэтому не надо слушать "нытиков", которые утверждают, что "протест сдулся". Он напомнил, что когда в Беларуси начались протесты, никто подумать не мог, что они продлятся так долго.

Навальный отметил, что Лукашенко вцепился во власть "руками и ногами", и назвал заявление лидера страны о вооружении народных дружин призывом к гражданской войне.

Говоря о лидере белорусской оппозиции Светлане Тихановской, российский оппозиционер подчеркнул, что она крупных ошибок не совершала. Однако, по его мнению, белорусская оппозиция находится в тяжелом состоянии, так как первая эйфория прошла и сейчас идет затяжная борьба.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения, были задержаны более 14 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

25 октября в Беларуси был последний день народного ультиматума, поставленного Тихановской Лукашенко. В этот день только в Минске на 11-й протестный марш вышло более 100 тыс. человек. Тихановская заявила, что, если к этому дню Лукашенко не уйдет в отставку, 26 октября белорусы объявят общенациональную забастовку на всех предприятиях, выйдут блокировать дороги и обвалят продажи в государственных магазинах. 26 октября в Беларуси началась общенациональная забастовка.