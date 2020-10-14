Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Германии. Об этом он написал сегодня в Instagram.
"Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник. Расходы выглядят так. 1. Самолет, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы", – отметил оппозиционер.
Он напомнил, что стоимость перелета из РФ в Германию (€79 тыс.) оплатил предприниматель Борис Зимин.
"Финальный счет за лечение от больницы – €49 900. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и айтишником Романом Ивановым. Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение, неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", – сообщил Навальный.
Он пояснил, что свою помощь предлагали многие люди, однако принять ее не получилось "по причинам сложного регулирования европейской банковской системы".
"Тут с ума сойдешь, пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по-честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову, который умудрился все организовать", – подчеркнул политик.
Навальный добавил, что в РФ заблокировали не только банковские счета его и членов его семьи, но и счет индивидуального предпринимателя.
"Это совершенно незаконно. Таким образом, у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания "Навальный, лучше не возвращайся" набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован", – резюмировал российский оппозиционер.
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Про деньги * Обещал рассказать - рассказываю. * Сначала новости: вчера узнал, что заблокировали не только банковские счета мои и членов моеи * семьи, но и даже мои * счет ИП (индивидуальныи * предприниматель). * Это совершенно незаконно. Таким образом у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания "Навальныи * , лучше не возвращаи * ся" набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован. * Ничего, прорвемся. * Ну так тем интереснее, кто оплатил мое * лечение и пребывание в Германии, да? * Финансы и источники доходов политика должны быть открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такои * нет, я не чиновник. Расходы выглядят так: 1. самоле * т, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы. * Самоле * т стоил 79 тысяч евро и оплатил его предприниматель Борис Зимин @boris.zimin. * Финальныи * сче * т за лечение от больницы 49 900 евро. Оплачен вскладчину: - предпринимателем Евгением Чичваркиным @tot_samy_chichvarkin - экономистом Сергеем Алексашенко - аи * тишник Роман Иванов aka @kukutz * Во сколько обои * де * тся дальнеи * шее проживание и лечение неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока иде * т хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгении * Чичваркин. * Спасибо этим замечательным людям как и огромному количеству других, кто предложил помощь, но мы не смогли ее принять по причинам сложного регулирования европеи * скои * банковскои * системы. Тут с ума сои * де * шь пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову @leonidvolkov , которыи * умудрился все организовать. * Вот. Отчитался. А теперь попробуи * те спросить у путинских чиновников, кто оплачивает их перелеты на частных самолетах, лечение в европеи * ских клиниках и каким «бизнесом» занимаются их жены и дети, показывающие доходы в сотни миллионов. Может, они тоже ответят? Фото @jenskochphoto
20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.
В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".
14 октября послы ЕС согласовали санкции за отравление Навального в отношении шести человек и одной организации.