Перелет в Германию, а также лечение и реабилитацию после отравления российскому оппозиционеру Алексею Навальному оплатили предприниматели Борис Зимин, Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, кто оплатил его лечение в Германии. Об этом он написал сегодня в Instagram.

"Финансы и источники доходов политика должны быть понятны и открыты. Я всегда выступаю за это и сам уже несколько лет публикую информацию о своих доходах и имуществе, хотя обязанности у меня такой нет, я не чиновник. Расходы выглядят так. 1. Самолет, на котором меня привезли в Германию. 2. Лечение в больнице. 3. Расходы на лечение, реабилитацию и проживание вне больницы", – отметил оппозиционер.

Он напомнил, что стоимость перелета из РФ в Германию (€79 тыс.) оплатил предприниматель Борис Зимин.

"Финальный счет за лечение от больницы – €49 900. Оплачен вскладчину: предпринимателем Евгением Чичваркиным, экономистом Сергеем Алексашенко и айтишником Романом Ивановым. Во сколько обойдется дальнейшее проживание и лечение, неясно, потому что неясен срок восстановления. Вчера ходил в госпиталь делать новую порцию тестов, они сказали, что все пока идет хорошо. Но в любом случае расходы также взял на себя Евгений Чичваркин", – сообщил Навальный.

Он пояснил, что свою помощь предлагали многие люди, однако принять ее не получилось "по причинам сложного регулирования европейской банковской системы".

"Тут с ума сойдешь, пока правильно оформишь эти платежи, если хочешь сделать все по-честному. Отдельное спасибо Леониду Волкову, который умудрился все организовать", – подчеркнул политик.

Навальный добавил, что в РФ заблокировали не только банковские счета его и членов его семьи, но и счет индивидуального предпринимателя.

"Это совершенно незаконно. Таким образом, у меня не просто украли все деньги, которые были, но и лишили возможности их зарабатывать. Впрочем, разве можно было ожидать чего-то другого? Кампания "Навальный, лучше не возвращайся" набирает обороты. Квартира арестована, текущие счета арестованы, счет ИП арестован", – резюмировал российский оппозиционер.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

14 октября послы ЕС согласовали санкции за отравление Навального в отношении шести человек и одной организации.