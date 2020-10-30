Навальный обратился в ЕСПЧ с жалобой из-за отказа России расследовать его отравление

Российский оппозиционер Алексей Навальный хочет, чтобы Европейский суд по правам человека признал нарушение российскими властями статьи Европейской конвенции о праве на жизнь. Его жалобе ЕСПЧ дал приоритет.

Адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального обратились в Европейский суд по правам человека из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

Она рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ еще 21 августа, сейчас юристы внесли в нее дополнения. По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

"Мы просили, чтобы Европейский суд вмешался и семье Алексея разрешили его транспортировать [в Германию]. Плюс говорили о том, что эффективного расследования в нашей стране не будет, поскольку все предыдущие факты нападения [на Навального] расследованы не были", – подчеркнула адвокат.

Она напомнила, что дело не возбуждено до сих пор.

Представители Навального попросили суд дать им дополнительное время, чтобы предоставить необходимые документы. ЕСПЧ предоставил им срок до 2 ноября.

"Жалобе дан приоритет", – добавила Михайлова.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.