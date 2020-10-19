Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, несмотря на попытки Кремля помешать ему

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что хочет вернуться в Россию и продолжить свою деятельность, несмотря на попытки Кремля помешать ему. Своими планами политик поделился в интервью американскому телеканалу CBS.
Навальный сказал, что через несколько месяцев настроен вернуться и возобновить свою работу по борьбе с коррупцией. Оппозиционер сказал, что сейчас чувствует себя в безопасности.
"Я не чувствую страха, кроме как за детей. Самая ужасная мысль, если они [российские спецслужбы] попытаются использовать этот "Новичок" где-нибудь около моей квартиры, куда приходят мои дети", – сказал он.
Он сказал, что ходит на реабилитацию ежедневно и все еще чувствует себя "немного деревянным, потому что тело потеряло гибкость". Навальный предположил, что яд попал в его организм, когда он коснулся бутылки. По его словам, нервно-паралитический препарат был не внутри бутылки, а на ней.
"Я чувствую себя, как деревянный или оловянный солдатик, как из "Волшебника страны Оз", потому что тело вообще потеряло всякую гибкость. Интересно, как это работает. Понятия не имею. Для меня, например, сложно сейчас подобрать что-нибудь с земли", – поделился подробностями восстановления российский оппозиционер.
20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".
2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.
В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.
Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.
В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.
Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".
15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.