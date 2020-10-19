Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию, несмотря на попытки Кремля помешать ему

Российский оппозиционер Алексей Навальный настроен вернуться в Россию и снова начать бороться с коррупцией. Сейчас он чувствует себя в безопасности, но опасается за своих детей.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что хочет вернуться в Россию и продолжить свою деятельность, несмотря на попытки Кремля помешать ему. Своими планами политик поделился в интервью американскому телеканалу CBS.

Навальный сказал, что через несколько месяцев настроен вернуться и возобновить свою работу по борьбе с коррупцией. Оппозиционер сказал, что сейчас чувствует себя в безопасности.

"Я не чувствую страха, кроме как за детей. Самая ужасная мысль, если они [российские спецслужбы] попытаются использовать этот "Новичок" где-нибудь около моей квартиры, куда приходят мои дети", – сказал он.

Он сказал, что ходит на реабилитацию ежедневно и все еще чувствует себя "немного деревянным, потому что тело потеряло гибкость". Навальный предположил, что яд попал в его организм, когда он коснулся бутылки. По его словам, нервно-паралитический препарат был не внутри бутылки, а на ней.

"Я чувствую себя, как деревянный или оловянный солдатик, как из "Волшебника страны Оз", потому что тело вообще потеряло всякую гибкость. Интересно, как это работает. Понятия не имею. Для меня, например, сложно сейчас подобрать что-нибудь с земли", – поделился подробностями восстановления российский оппозиционер.