"Я так и знал". Навальный прокомментировал заявление о том, что его жена – агент западных спецслужб

Российский политолог Андрей Манойло заявил, что супруга оппозиционера Алексея Навального Юлия могла быть завербована западными спецслужбами, которые через нее хотели получить контроль над политиком.

Навальный: Первый раз заподозрил неладное, когда Юля пришла домой в бейсболке CIA с парашютом, волочащимся за спиной Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский политолог Андрей Манойло заявил, что супругу оппозиционера Алексея Навального Юлию могли завербовать разведки США и Великобритании "как еще одно лицо, контролирующее работу Навального". Об этом 13 октября сообщил сайт Nation news.

Манойло отметил, что в РФ подозревают связи Навального с западными спецслужбами.

"У него есть возможности для того, чтобы быть полезным им. Что же касается его жены, то она, в общем-то, спецслужбам неинтересна. За исключением того, что это может быть еще один источник информации о том, что делает Навальный, как он выполняет задания спецслужб", – сказал политолог.

Навальный 15 октября прокомментировал эту информацию в Facebook.

"Я так и знал. Первый раз, кстати, заподозрил неладное, когда Юля пришла домой в бейсболке CIA с парашютом, волочащимся за спиной, рацией и двумя блоками жевательной резинки "Дональд Дак" (с вкладышами)", – написал оппозиционер.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

7 октября МИД Франции и Германии сообщили о подготовке европейских санкций из-за отравления Навального.

В МИД РФ заявили, что Франция и Германия, предложившие ввести санкции в связи с делом Навального, возглавили "антироссийскую коалицию".