Навальный и глава его фонда Жданов обжаловали арест имущества

Алексей Навальный, а также глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подали жалобу на решение Басманного суда об аресте их имущества. Рассмотрение апелляции назначено на 21 октября.

Российский оппозиционер Алексей Навальный и глава Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов подали жалобу на решение Басманного районного суда Москвы об аресте их имущества. Об этом свидетельствуют данные на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Судебное заседание назначено на 21 октября.

Агентство РБК сообщает, что в пресс-службе Мосгорсуда подтвердили получение апелляционной жалобы.

В сентября стало известно, что на московскую квартиру Навального наложили арест из-за иска компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Как пишет DW, в декабре 2018 года в Москве зафиксировали вспышку дизентерии среди воспитанников нескольких детских садов и учеников и учителей ряда школ. В начале 2019-го глава ФБК Навальный в своем YouTube-канале связал эпидемию с плохим качеством продуктов, поставщиком которых являлись компании "Московский школьник" и "Конкорд" – обе связывают с Пригожиным.

В октябре 2019 суд обязал Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и сам ФБК выплатить почти 88 млн руб. (33,9 млн грн) по иску комбината питания, который поставляет еду в столичные школы и детские сады.

В конце июля 2020 года Навальный принял решение закрыть ФБК из-за того, что сумма по иску слишком большая и он даже не будет пытаться ее собрать.

Кроме того, против оппозиционера в РФ возбуждено дело об отмывании денег. В августе 2019 года во время массовых протестов в Москве СК объявил о возбуждении уголовного дела против сотрудников ФБК по статье об отмывании денег. По версии следствия, они вносили на счета фонда средства, которые "заведомо для них были приобретены преступным путем". Сначала в деле фигурировала сумма около 1 млрд руб. (более $15,5 млн), затем она снизилась до 75 млн руб. (около $1,2 млн). Силовики проводили неоднократные обыски в штабах Навального по всей стране, а также заблокировали счета многих сотрудников фонда.