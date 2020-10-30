Навальный не исключает, что после возвращения в РФ его могут снова попытаться отравить

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который после отравления проходит реабилитацию в Германии, сказал, что чувствует себя "гораздо легче" и много работает для скорейшего возвращения в Россию.

Навальный: Моя задача – как можно скорее восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который продолжает реабилитацию в Германии, не исключил, что после возвращения в Россию его могут попытаться снова отравить.

Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Навальный Live" вечером 29 октября, политик впервые с конца августа включился в программу, которую вел до отравления.

"Мне гораздо легче. Какие-то вещи уже починились, какие-то еще нет, но я их починю. Я много работаю, делаю все, чтобы вернуться быстрее, но врачи не дают никаких прогнозов, потому что ни у кого нет опыта наблюдения за отравленными и никто ничего не знает. Моя задача – как можно скорее восстановиться и вернуться в Россию. Но при этом – восстановиться, потому что я должен приехать в таком состоянии, чтобы, если меня отравят во второй раз, у меня был хотя бы какой-то шанс. Потому что прямо сейчас я бы, наверное, не вытянул", – сказал оппозиционер.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.