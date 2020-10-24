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Навальный опроверг заявление Путина, что тот дал согласие на его лечение в Германии

После того, как российский президент Владимир Путин сказал, что лично просил Генпрокуратуру разрешить оппозиционеру Алексею Навальному покинуть Россию после отравления, несмотря на ограничения в выезде, "связанные с судебным следствием и уголовным делом", последний сказал, что никаких ограничений для его выезда не существовало.

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Навальный: Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет
Навальный: Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram опроверг заявление президента РФ Владимира Путина о том, что тот дал разрешение на вывоз политика из страны после отравления на лечение в Германию.

Накануне Путин сказал, что лично просил Генпрокуратуру разрешить Навальному покинуть Россию после отравления, несмотря на ограничения в выезде, "связанные с судебным следствием и уголовным делом".

"Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал", – заявил Навальный.

Он отметил, что сказанное Путиным убедило его в том, что именно российский президент является заказчиком покушения на него.

"Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет – это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы", – добавил оппозиционер.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, отравление, отравление Навального
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