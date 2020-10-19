Навальный отреагировал на молчание Трампа по поводу своего отравления

Президент США Дональд Трамп в первую очередь должен был выступить против использования химического оружия в XXI веке, заявил российский оппозиционер Алексей Навальный.

Российский оппозиционер Алексей Навальный заметил, что президент США Дональд Трамп не осудил его отравление ядом группы "Новичок", в отличие от лидеров Германии и Франции. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу CBS.

"Я заметил это (что Трамп не выступил с осуждением произошедшего. – "ГОРДОН"). Я думаю, что чрезвычайно важно, чтобы каждый, может быть, в первую очередь президент США, выступил против использования химического оружия в XXI веке", – сказал Навальный.

Кандидат в президенты США Джо Байден винил Трампа в отсутствии реакции на отравление Навального. Однако Белый дом выразил возмущение в связи с полученной информацией об отравлении российского политика.

Утром 20 августа рейсовый самолет, на котором Навальный возвращался в Москву после поездки по Сибири, экстренно сел в Омске из-за вероятного отравления политика.

Навальный находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Основным рабочим диагнозом Навального в российской больнице назвали нарушение обмена веществ. При этом житель Томска Павел Лебедев обнародовал видео с Навальным из самолета, на котором слышно, как оппозиционер кричит от боли.

Изначально российские медики не отпускали оппозиционера на лечение в Германию, однако позже дали разрешение на транспортировку – утром 22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

24 августа немецкие врачи заявили, что Навального отравили. Клинические данные указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество в "Шарите" пока не назвали. 2 сентября в клинике рассказали, что состояние Навального по-прежнему тяжелое, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не исключили "долгосрочных последствий его отравления".

Официальный Берлин потребовал от властей России объяснений. В ответ пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что Кремль не получал новых данных из Германии об отравлении Навального, а затем уточнил, что РФ готова к взаимодействию с немецкой стороной, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В организме Навального нашли следы нервно-паралитического боевого вещества, похожего по составу на "Новичок". Об этом сказано в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, которое 2 сентября опубликовано на сайте правительства.