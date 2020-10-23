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Россия разработала новый метод отравления ядом "Новичок" – расследование СМИ

Технология упаковывания наночастиц одного вещества в оболочку из другого. Это упрощает применение "Новичка" и помогает его маскировать, сообщается в совместном расследовании Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и "Радио Свобода".

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Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции
Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции
Фото: EPA

Российские ученые разработали новую систему доставки яда группы "Новичок" в организм человека при помощью нанокапсул. К такому выводу пришли расследователи из Bellingcat, Der Spiegel, The Insider и "Радио Свобода", которые опубликовали совместное расследование.

Новая система позволяет достичь сразу нескольких целей: в частности, отсрочить его действие и "замаскировать" – оба этих фактора проявились при отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

В расследовании отметили, что отравление Навального, а также бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева могут быть связаны с экспериментами, которые проводят ученые в России.

Журналисты изданий считают, что научный центр "Сигнал" в Москве, формально занимающийся экспортным контролем, занимает ведущую роль в разработках веществ семейства "Новичок". Также подобными разработками занимаются в Испытательном институте военной медицины в Санкт-Петербурге.

"Руководитель [института] Сергей Чепур неоднократно контактировал как с директором и учеными "Сигнала", так и с высокопоставленными офицерами ГРУ, в том числе незадолго до отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Возглавляемый Чепуром институт тесно связан с петербургской Военно-медицинской академией имени Кирова, которую окончил один из "солсберийских отравителей", военный врач Александр Мишкин (известный как Александр Петров). Чепур неоднократно звонил как Александру Мишкину, так и его начальнику, генерал-майору Андреею Аверьянову, командиру войсковой части ГРУ №29155", – сообщается в расследовании.

Кроме специалистов по "Новичку", в "Сигнале" есть эксперты в области наноинкапсуляции. Это технология упаковывания наночастиц одного вещества в оболочку из другого. Она упрощает применение "Новичка" и помогает его маскировать, пишут авторы расследования. 

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.

Теги: Россия, Германия, Алексей Навальный, Берлин, Сергей Нарышкин, ГРУ, расследование, Bellingcat, Новичок, Александр Петров, Александр Мишкин
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