В МВД России заявили, что врачи подтвердили у Навального "обострение панкреатита"

В министерстве внутренних дел России заявили, что жена российского оппозиционного политика Алексея Навального Юлия, находясь с ним в Омске, предполагала: что "недомогание" мужа связано с его диетой. При этом сама Юлия Навальная, когда муж был в коме, говорила о его отравлении.

Навальный пробыл в коме 18 дней, но российские врачи говорят о "нарушении углеводного обмена" как о его основном диагнозе Фото: ЕРА

Российские врачи подтвердили у оппозиционера Алексея Навального "обострение панкреатита", заявил по итогам доследственной проверки замначальника следственного управления Управления на транспорте МВД РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов, пишет пресс-служба ведомства.

Он утверждает, что в ходе проверки сделали более 60 экспертиз и опросили более 210 человек.

"В биоматериалах и одежде Навального, на предметах, изъятых из гостиницы и кафе, расположенного в аэропорту Томска, представленных для исследования, отравляющих – наркотических, сильнодействующих и тому подобных – веществ не обнаружено", – заявил он.

Потапов говорит, что супруга оппозиционера Юлия Навальная предполагала в Омске, что причиной "недомогания" ее мужа могли быть "диеты, направленные на снижение веса".

Основной диагноз Навального, подтвержденный российскими врачами, – "нарушение углеводного обмена". Панкреатит они считают сопутствующим. Отравление у оппозиционера в РФ не смогли обнаружить.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Жена Навального еще до выезда в Германию заявляла, что транспортная полиция нашла вещество, которым отравили оппозиционера. Его соратники говорили, что именно поэтому врачи отказывались "отдавать" политика для лечения в Германию.

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ считают, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок". Макрон отверг эту версию, отмечала газета.

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.