В постановлении российского суда по жалобе Навального ни разу не упомянули его фамилию

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил, что получил решение томского суда. Оппозиционер пытался обжаловать действие следователей, которые два месяца отказываются открывать уголовное дело по факту его отравления.

Пример президента России Владимира Путина, который никогда не называет по фамилии российского оппозиционера Алексея Навального, может быть руководством к действию для подчиненных Путина. Такое предположение высказал Навальный 5 ноября Facebook.

"У меня и в описании Instagram стоит "этот гражданин", "иной политик", "различный активист". Это такая распространенная ведь шутка про меня: Путин почему-то испытывает религиозный ужас перед моей фамилией и никогда ее не произносит, заменяя различными словами. Видимо, личный астролог сказал, что так надо", – написал Навальный.

Он сообщил, что на днях получил решение томского суда. В иске оппозиционер пытался обжаловать действия следователей, которые два месяца не открывают уголовное дело по факту отравления Навального, и получил отказ.

"Ситуация простая. Гражданин Навальный жалуется в суд на следователей. Суд гражданину Навальному отказывает. Но трюк в том, что в постановлении ни разу не упомянута моя фамилия. То есть в решении суда по жалобе Навального нет вообще слова "Навальный". Везде стоит "лицо, претендующее на роль потерпевшего", – отметил политик.

20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика. Навальный находился в токсикореанимации омской больницы скорой медицинской помощи без сознания. 22 августа его на специально оборудованном самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

2 сентября немецкое правительство сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили лаборатории во Франции и Швеции.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что в организме Навального были найдены биомаркеры ингибитора холинэстеразы. Речь идет о малоизвестном нервно-паралитическом веществе, которое не внесено в официальный список ОЗХО.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждает, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания.